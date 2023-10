Hockey su prato. Potenza Picena avanti in Coppa Federale

Dopo la vittoria in trasferta contro l’Avezzano prosegue il cammino in Coppa federale di serie B maschile di hockey su prato per il . Nella partita di esordio tra le mura amiche i potentini centrano la vittoria contro il Butterfly Roma con un sonante 8-0. All’Hockey Stadio di San Girio il ruggito dei vecchi leoni Romoli e Caprani ha spronato il resto del team a dare il massimo contro un avversario che alla vigilia poteva essere ostico, forte del proprio blasone. Match equilibrato nella prima fase fino a quando capitan Massimo Romoli mette a segno il primo dei quattro gol di giornata. Sull’1-0 una doppia parata di Massimo Caprani segna il punto di svolta. Poco dopo il marca il secondo centro per poi dilagare con segnature di Alcamo (2), Martinez e Braidot. Vittoria in cascina e passaggio del turno. Ora si attende l’esito del sorteggio della seconda fase di Coppa per scoprire le prossime avversarie dei marchigiani.