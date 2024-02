Hockey. Symbol Amatori, buon pari a Thiene

Prosegue la striscia positiva della Symbol Amatori 1945, anche se il pareggio recuperato a Thiene a poco più di un minuto dalla fine, allontana ancora di più le ultime, piccolissime speranze di recuperare sul lotto delle squadre in corsa per la A1. L’importante era però confermare il momento di crescita, e questo obiettivo è stato raggiunto contro un’avversaria che si è confermata forte, e ben impostata, capace di recuperare prima il vantaggio iniziale di Beato, e poi nella ripresa di portarsi avanti. Hockey A2, 7^G.: Breganze – Scandiano 5-5; R. Bassano – Azzurra NO 7-5; Correggio - Seregno 5-1; Montecchio Pr. – Sandrigo 5-1; Thiene - Symbol Amatori MO 2-2.

Classifica: Scandiano punti 17, Azzurra 15, Correggio 13, Thiene 11, Breganze 10, Seregno, R.Bassano e Montecchio Pr. 8, Symbol Amatori 6, Sandrigo 1.

r.c.