Hockey. Symbol Amatori, esordio vincente in Coppa Italia

Importante il successo della Symbol Amatori all’esordio stagionale in Coppa Italia che ha messo in mostra una squadra concreta e votata al gioco d’attacco. Altro ottimo esordio è quella degli Scomed Bomporto nella C di hockey inline. Nella Coppa di B, ferma la capolista Pico Mirandola, un po’ a sorpresa l’Amatori Modena si fa sorprendere in casa dal Correggio. Hockey, coppa italia A2, 2ªG.: Azzurra Novara - Correggio 8-5; Symbol Amatori Modena - Seregno 4-2; riposa: Scandiano. Classifica: Azzurra (2) 4, Symbol Am. (1) e Scandiano (1) 3, Seregno (2) 1, Correggio (2) 0. Coppa italia serie B, 1ª G.: Amatori Modena - Correggio 3-4; Rot. Scandianese – Amatori Pesaro 6-4; Riposa: Pico Mirandola. Classifica: Pico Mirandola (3) 9, Rot. Scandianese (4) 6, Correggio (4) 4, Amatori PS (2) 1, Amatori Modena (2) 0. Hockey inline, C, 1ªG: Empoli – Riccione rinviata; Imola – Gufi PR 4-2; Scomed Bomporto – Warriors FE 6-0; SPV Viareggio – Forlì 1-12. Classifica: Forlì (1), Scomed (1) e Imola (1) 3; Empoli (0), Riccione (0), Gufi (1), Warriors (1), e SPV Viareggio (1) 0. *Tra parentesi le partite giocate.