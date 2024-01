Hockey. Symbol Amatori, miraggio promozione

La delusione era palpabile sabato sera, alla sirena della gara della Symbol Amatori Modena, costretta al pareggio da un Sandrigo capace di sfruttare le indecisioni difensive dei gialloblù: i contemporanei pareggi di altre squadre in corsa per la promozione tiene ancora in vita le speranze gialloblù, ormai però ridotte a poco più che un lumicino. In Serie B inizia male il campionato della seconda squadra dell’Amatori, che paga un primo tempo disastroso, chiuso 0-6.

Hockey A2, 3^G.: Montecchio Pr. – Scandiano 3-3; Thiene – R. Bassano 2-2; Symbol - Sandrigo 5-5; Correggio - Breganze 4-3; Seregno - Azzura NO 1-3.

Classifica: Azzurra punti 9, Scandiano e Correggio 7, Thiene e Seregno 4, Breganze 3, Montecchio Pr., Bassano 2, Symbol e Sandrigo 1.

Hockey B, 1^G.: Pico Mirandola – Scandianese 6-1; Amatori PS – Correggio 2-3; Cremona – Amatori MO 9-5.

Classifica: Pico Mirandola Correggio e Cremona punti 3, Amatori PS, Amatori MO e Scandianese 0.

r.c.