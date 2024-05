Hockey. Symbol Amatori, una flebile speranza

È solo la matematica, che tiene ancora accesa una piccolissima fiammella di speranza, nel clan della Symbol Amatori Modena, dopo l’inutile pareggio di sabato scorso con Thiene, adesso nella stessa situazione dei modenesi: a due giornate dalla fine, vicentini e gialloblù hanno sei punti di distacco dalla capolista TR Azzurra Novara, a cui ben difficilmente sfuggirà una promozione in A1 non sempre meritatissima.

I piemontesi hanno davanti loro un calendario difficile: oggi giocano a Breganze e all’ultima giornata ospitano lo Scandiano secondo della classe, ma praticamente basterà pareggiare proprio l’ultima in casa, per mettersi al riparo anche dalle possibili rimonte di Modena e Thiene, che oggi possono solo vincere, per poi fare i conti sabato prossimo con il loro destino.

La Symbol Amatori Modena è impegnata a Montecchio Precalcino, avversaria tradizionalmente ostica, sulla cui pista Modena ha vinto una sola volta, due anni fa, negli ultimi sei precedenti, ma l’obiettivo dei gialloblù è centrare almeno il secondo posto finale, magari sperando in qualche ripescaggio estivo, improbabile, ma non impossibile.

L’unica altra modenese in pista per completare il quadro delle gare in programma è la formazione Under 12 degli Scomed Bomporto, impegnata oggi a Civitavecchia nella semifinale Nazionale di categoria, contro il fortissimo Vipers Asiago: domani sempre nella città laziale le due finali, con i piccoli gialloblù a caccia di un sogno.

