Hockey. Symbol, che carattere. Breganze ko nel finale

Sembra proprio che quest’anno, per la Symbol Amatori ci sia da soffrire, nel bene, come nel male: nel recupero di mercoledì sera a Breganze, la squadra modenese è riuscita a vincere come si auspicava, ma segnando la rete della vittoria per 3-2 solo a diciotto secondi dalla sirena, dopo una gara condotta tutta all’inseguimento di un VenetaLab irriverente, che confermandosi ottima formazione, sembrava intenzionato ad infliggere ai gialloblù una seconda beffa, dopo la gara d’andata. È stato Enrico Pochettino a rubar palla su una ripresa del gioco dei vicentini, pochi secondi dopo l’ennesimo miracolo del portiere Luca Moncalieri che annullava un tiro diretto del Breganze, che sorprendeva la difesa di casa molto ferma, con un affondo che regala alla Symbol Amatori tre punti preziosissimi, che la portano al quarto posto in classifica, a soli quattro punti dalla vetta.

Hockey A2, recupero 10^ G.: Breganze - Symbol Amatori-Novara 2-3.

Classifica: Azzurra punti 22, Scandiano e Thiene 21, Symbol Amatori 18, Breganze 16, Correggio e R. Bassano 15, Montecchio Pr. 14, Seregno 8, Sandrigo 4. r.c.