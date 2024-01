Hockey. Symbol in ansia per Tudela. Colpo alla testa, soccorso

scandiano

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Busani N., Deinite, Rocha, Ganassi, Cinquini, Barbieri, Busani R., Fontanesi, Raveggi; all.: Cupisti.

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Farina Mat..

Arbitro: Toti (SA).

Note: Espulsi temporaneamente Busani N., Deinite, ed Ehimi per due minuti. Marcatori: 1° tempo Cinquini al 2’39", Deinite al 4’32" e 6’27", Capalbo al 21’30", Cinquini al 23’37", Deinite al 23’57"; 2° tempo Rocha al 4’13", Bozzetto al 4’25", Ehimi al 11’40", Deinite al 13’17", Busani N. al 16’11", Beato 1l 6’00". Grave infortunio a Tudela colpito alla testa da una steccata. Adesso le speranze di promozione sono proprio finite, ma tutto passa in secondo ordine dopo l’infortunio subito dal cileno della Symbol Gabriel Tudela, colpito alla testa probabilmente in maniera fortuita, dallo scandianese Davide Deinite a meno di un minuto dal suono della sirena. Si era nelle fasi conclusive di una partita che Scandiano aveva dominato, e sul prosieguo di una azione modenese, Deinite e Tudela venivano a contatto, e forse nel tentativo dello scandianese di liberarsi dalla marcatura di Tudela, il bastone ha colpito alla testa il gialloblù, sembra nella parte dietro l’orecchio destro, che ha iniziato a sanguinare copiosamente, mentre Deinite si disperava per il colpo involontario.

Dopo le prime cure effettuate in pista, davanti ad un pubblico ammutolito, Tudela veniva portato in ospedale sanguinante, e la partita era di fatto finita lì, perché le due squadre si sono rifiutate di giocare gli ultimi inutili secondi. Ora aspettiamo la prognosi per Tudela, sperando che non sia niente di grave.

Riccardo Cavazzoni