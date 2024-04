Hockey. Symbol, missione promozione. Si va in casa del fanalino di coda

Turno sulla carta più che abbordabile, per le squadre modenesi di hockey, sia tradizionale che inline, ma non per questo da sottovalutare stante la delicatezza del momento stagionale: in A2 di hockey pista, la Symbol Amatori, molto vicina ad aver riaperto il discorso promozione dopo la vittoria a Breganze, torna nel vicentino domani pomeriggio, ospite della seconda squadra del Sandrigo Hockey di A1, ultima in classifica. La formazione biancoazzurra però, all’andata è riuscita a strappare un punto al PalaRoller di Montale, e se anche non dovrebbe aver problemi di retrocessione, per il ritiro dalla A1 del Vercelli. Sempre nell’hockey pista, trasferta sulla carta facile per la Pico Mirandola, impegnata a Pesaro sulla pista dell’ultima della classe, mentre sempre domani l’Amatori Modena riceve la Scandianese di Massimo Baraldi, cercando i fare un regalo ai cugini mirandolesi. Passando all’hockey inline, pochi problemi per la Scomed Bomporto alle 19 sulla pista di casa, dove sale la Spv Viareggio: i gialloblù non possono più permettersi regali dopo la sconfitta a Riccione, ma servono i tre punti per riprendere al corsa per il secondo posto. Più difficile il compito delle ragazze, che alle 17 ricevono il Civitavecchia primo, con la necessità di fare punti, per conservare le ambizioni di secondo posto che vale un playoff più agevole.

r.c.