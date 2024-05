Hockey. Symbol, ufficiale il secondo posto. Possibile il ripescaggio in A1

La Symbol Amatori chiude, come sperava, al secondo posto il campionato di A2 di hockey pista (foto, Alessandro Mirto), anche se ha dovuto aspettare fino a ieri sera per averne la conferma, dopo il pareggio che le ha imposto il Roller Bassano nell’ultimo impegno casalingo di sabato: la contemporanea sconfitta del Thiene a Correggio però, consegna la piazza d’onore ai modenesi, che possono sperare in una eventuale rinuncia altrui, per candidarsi al ripescaggio in A1, dove è approdato Novara. Cala il sipario anche sul campionato di Serie B, che ha visto la promozione in A2 della seconda squadra del Valdagno di A1, ed addirittura della terza squadra di Forte dei Marmi di A1, che ha già una seconda squadra in A2: la Pico Mirandola chiude terza nella Finale Nord, dopo essersi illusa vincendo la prima gara con Vercelli, ma perdendo poi con la sorpresa Valdagno e poi con il Trissino, che replica il risultato negativo della finale di Coppa Italia. Festeggia così, solo la Scomed Bomporto di serie C di hockey Inline, che , con la sconfitta di Ferrara a Viareggio, è già sicura del secondo posto.

Hockey A2, 18^ G.: Seregno - Montecchio Pr. 4-2; Symbol Amatori Modena – R.Bassano 6-6; Sandrigo - Breganze 7-5; Novara – Scandiano 3-3; Correggio - Thiene 3-2.

Classifica: Novara punti 36, Symbol 32, Thiene e Scandiano 31, Correggio 30, Breganze 24, R. Bassano 23, Montecchio Pr. 17, Seregno 15, Sandrigo 14. Hockey B, Finale Nord,

Classifica: Valdagno punti 9, Trissino 6, Pico Mirandola 3, Amatori Vercelli 0.