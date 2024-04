Hockey. Ws Europa Cup e play-off scudetto. Il Sarzana Gamma si gioca tutto

La stagione si fa calda. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si gioca la storia in un mese, passando dalla finale di Ws Europa Cup ai play off scudetto del campionato di serie A1. La finale a quattro in Coppa è in programma a Igualada il 13 e 14 aprile e nella prima gara i rossoneri affronteranno proprio i padroni di casa spagnoli. Ma intanto il club sarzanese sta già guardando al futuro. Il presidente Maurizio Corona insieme all’allenatore Paolo De Rinaldis si stanno guardando intorno per programmare sia l’aspetto tecnico che societario. "La partenza di Olmos - spiega il presidente - l’avevo preventivata a inizio stagione, quella di Jeronimo Garcia meno. Su di lui avevo messo le basi per un Sarzana del futuro, lo consideravo alla stregua dei nostri sarzanesi. Però stiamo già lavorando e non rimarremo con le mani in mano, cercheremo di costruire una buona squadra anche per la prossima stagione i nostri tifosi si devono fidare". Anche sul fronte sponsor si parla di novità?

"In questi anni - prosegue Corona - l’azienda milanese Gamma Innovation è stata di fondamentale importanza per la prima squadra e per il nostro settore giovanile dopo la scomparsa di Luigi Vettone, socio sarzanese dell’azienda, tifoso e amico della società rossonera. L’amministratore Oscar Papa si è avvicinato alla nostra società e devo dire che tra di noi è nato un feeling speciale e nelle ultime tre stagioni non solo è continuata la partnership ma l’importante azienda milanese è diventata il main sponsor della nostra società. Ora tornerà nel suo ruolo iniziale e noi ricercheremo un nuovo main sponsor".

La fase finale della stagione è elettrica. Come si sta preparando l’Hockey Sarzana?

"Sentiamo la granderesponsabilità e gli sportivi sarzanesi ogni giorno ci fanno sentire che ci sono vicini e stanno camminando assieme a noi. Questo ci da grandi stimoli e felicità. Questo finale di stagione fantastico poterlo vivere con la nostra gente a fianco, con il Vecchio Mercato stracolmo, con gli Incessanti che sono il nostro sesto uomo e sentire la citta a fianco a noi è motivo di grande orgoglio".

Massimo Merluzzi