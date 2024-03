Hockey Ws Europe Cup. Sarzana sfida Igualada sognando la finalissima

La storia si ripete a distanza di pochi mesi dal primo turno preliminare di Champion’s League che ha messo di fronte proprio Hockey Sarzana Gamma Innovation e gli spagnoli dell’Igualada, vittorioso nella doppia sfida con Valdagno. Si è quindi definito lo schieramento della Final four, la finalissima tra le quattro migliori formazioni della Ws Europe Cup. I sarzanesi dopo il successo conquistato sulla pista del Monza, hanno atteso i risultati delle altre partite per poi fare i conti con l’abbinamento della gara di semifinale. Il tabellone ha messo di fronte la formazione diretta da Paolo De Rinaldis al team spagnolo dell’Igualada che a ottobre nei preliminari di Champions League ha superato in casa i sarzanesi per 11 a 7. Le due squadre si sono anche affrontate nei quarti di finale di Ws Europe Cup 2020-21 e in quella occasione vinse Sarzana 3 a 2 per poi perdere la finalissima 5-3 contro il Lleida.

L’altra finalista uscirà dallo scontro tra Voltregà e Follonica che hanno avuto la meglio nella doppia sfida di Braga e Murches. La speranza e suggestione dunque sarebbe quella di trovare in finale le due italiane che si stanno anche contendendo la terza posizione nel campionato di A1: attualmente i maremmani sono davanti ai sarzanesi non soltanto numericamente ma anche in virtù delle due vittorie ottenute nello scontro diretto. Si giocherà il 13 e 14 aprile con sede ancora da definire.