Hockey. Zabbari decide in rimonta. Ferrara batte Bomporto

Una vittoria ai supplementari per l’Hockey Ferrara. Nell’ottava giornata del campionato di serie C di hockey in linea, partita emozionante quella vista al pattinodromo ‘Burani’. Una sfida che ha visto vincere 4-3 i padroni di casa contro la formazione del Bomporto. La cronaca della partita: all’8’ passa in vantaggio l’Hockey Ferrara con Fabbri su passaggio di Zabbari, che sarà il grande protagonista di giornata. Passano due minuti ed arriva il raddoppio, stavolta è Zabbari a finalizzare il passaggio del disco di Mollica. Nella ripresa la reazione della formazione modenese, che arriva al 2-2. A questo punto la gara cambia l’inerzia ed un minuto dopo il Bomporto passa in vantaggio con Idrizoski. La reazione del Ferrara Hockey arriva a venti secondi dal suono della sirena, con la terza rete e pareggio ad opera di Fabbri. Si va ai supplementari e la decide ancora Zabbari.