Honey World di misura al Meli

Con Stefano Saiu in sella sale alla ribalta il purosangue Honey World, che prevale di misura nella Tris di Firenze. All’ippodromo Meli si è svolto un convegno di sei corse al galoppo in cui spiccava la Tris, Premio Tosco Vans (montepremi euro 9.900), un handicap riservato ai cavalli di 4 anni ed oltre sui 2000 metri di pista grande. Dopo il ritiro di Verbena erano 14 i cavalli in partenza. In dirittura d’arrivo erano in 7 a lottare su di una linea e prevale di misura Honey World con Stefano Saiu in 2.15.1 davanti a Lucrezio con Iacopini, Blonde Queen con Carlo Fiocchi, mentre Wild Creature con Claudio Colombi per il quarto posto precedeva Devo Andare in coppia con Mario Sanna. Il sauro di 5 anni Honey World, erede di Ruler of The World ed allievo di Federico De Paola, registra la quinta vittoria in 11 corse disputate, pagando presso il totalizzatore una quota pari ad euro 12,26.

F. Que.