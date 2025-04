Hotsand Macerata sfida Nettuno: inizio stagione su campo sostenibile

Sabato inizia la serie A di baseball per la Hotsand Macerata. La squadra giocherà due gare in casa, alle 15 e alle 20, contro la blasonata Nettuno in un diamante rinnovato. Il campo da baseball ha una nuova veste, green e sostenibile: grazie alla sinergia con il Comune, l’illuminazione è stata amplificata per omologare il terreno di gioco agli standard richiesti. A breve arriverà anche un pozzo per garantire l’irrigazione dell’area verde. A presentare l’avvio di stagione sono stati, con l’assessore allo sport Riccardo Sacchi, il presidente Andrea Graziani e il nuovo allenatore Pierpaolo Illuminati. "Possiamo competere con le squadre migliori d’Italia. La sostenibilità del campo – dice Graziani – è fondamentale, innaffiare un mese il diamante costa circa tremila euro, l’amministrazione ha risposto presente. In più, stiamo installando nuovi led per l’illuminazione. Avremo entro maggio un pozzo per l’irrigazione, oltre a pompe di calore elettriche. Elementi che rendono virtuosa questa sinergia tra società e amministrazione".

Per quanto riguarda lo svolgimento del massimo campionato, si tornerà alla formula con due partite da 9 innings. Nel girone d’elite della squadra maceratese figurano le migliori formazioni degli ultimi anni: Parma, San Marino, Bologna, Reggio Emilia, due squadre di Grosseto e Nettuno. Tutte queste realtà accederanno agli ottavi di finale dove incontreranno le migliori otto dei quattro gironi di seconda fascia. Seguiranno i quarti, la semifinale e la finale con turni al meglio delle cinque gare. Gli sponsor hanno permesso di allestire un’ottima squadra. Sacchi ha raccontato che "il nostro stadio è diventato un esempio di attenzione all’ambiente ed è stato reso maggiormente fruibile, il che rende Macerata un modello per lo sport sostenibile". L’allenatore maceratese Pierpaolo Illuminati ha raccontato la sua esperienza: da anni vive a Torino, è apparso più volte in nazionale ad europei, mondiali e intercontinentali, oltre ad aver partecipato alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. "La nostra squadra – ha dichiarato – è fatta per arrivare in finale, lavoro molto anche fisicamente dentro al campo. Sono contento di tornare nella mia città ad allenare questa squadra. La locazione del campo può attirare gente, l’amministrazione sta facendo bene, possiamo essere un modello anche per altre strutture". Sacchi ha pure ricordato gli investimenti sullo sport dell’amministrazione: 14 milioni complessivi distribuiti alle realtà cittadine. Il presidente Graziani ha concluso spiegando che "abbiamo sponsor importanti che hanno scongiurato una possibile chiusura, che la nuova legge sportiva poteva prospettare. Grazie al Comune il nostro campo sarà un esempio".