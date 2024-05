I 150 anni della Fratellanza. Meeting in pista, che festa

Lo sport torna protagonista delle celebrazioni per i 150 anni compiuti dalla Fratellanza il primo maggio. In una bella cornice di pubblico si è svolta proprio il primo maggio al Campo di via Piazza ’Frate 150’, meeting di atletica in pista. Purtroppo il meteo non buono ha influito sia sulla partecipazione (con qualche forfait) che sui risultati, specie in discipline come salto e salto con l’asta.

Ma c’è da segnalare l’ottimo risultato di Leonardo Fabbri (nella foto sotto è al centro) nel getto del peso. L’azzurro dell’Aereonautica, argento mondiale 2023, ha lanciato la palla (7,26 chili) a 22,8 metri, primato personale, miglior misura mondiale 2024 e settima di sempre. Ha confermato il pronostico che la vedeva vincitrice nei 1500 metri Nadia Battocletti (campionessa italiana in carica sui 5 e 10 chilometri su strada, 5000 pista e 3000 indoor) che però, con il tempo di 4’03"50 (a pochi centesimi dal proprio personale) non centra l’obiettivo del nuovo record italiano. Sempre in campo femminile, ma sulla distanza più lunga dei 5000 metri vince in 15’12"16 Federica Del Buono (vincitrice dell’ultima Corrida) davanti alla britannica Verity Ockenden e ad Anna Arnaudo (Cus Torino). Personal best, ma non stacca ancora il biglietto per gli Europei.

Veniamo ai modenesi. Importante prestazione di Alessandro Pasquinucci sui 1500. Dopo aver ritoccato di qualche decimo il personale di pochi giorni fa a Milano, il nostro portacolori si è ripetuto chiudendo quarto in 3’41"02 alle spalle del friulano Masresha Costa, di Giuseppe Gravante e dello sloveno Rok Markelj. Nei 150 metri piani in evidenza Andrei Zlatan (foto in alto) che chiude terzo la gara in 15"89 alle spalle di Diego Pettorossi e Mame Moussa Ndiaye. Sempre sulla misura iconica dei 150 metri Raphaela Lukudo è quarta in 18"01 davanti alla giovane gialloblù Melissa Turchi (classe 2006) in 18"09. Nei 400 quarto posto per Anna Cavalieri in 54"75, gara vinta dalla specialista degli ostacoli Linda Olivieri (Fiamme Oro Padova), in 53"82. Nelle pedane secondo posto per Enrico Montanari nel triplo con la misura di 15,89 metri. mentre nel salto in alto ha chiuso seconda con 1,65 metri un’altra delle portacolori di casa Fratellanza, Nicole Romani. La giornata si è conclusa con la proiezione del docufilm celebrativo a cui è seguito un momento d’incontro con racconti e aneddoti ed a cui hanno preso parte le massime istituzioni cittadine e dell’atletica, con saluto finale del Presidente Fidal Stefano Mei.

La settimana di celebrazioni non finisce però con il meeting. Stasera, sempre al Campo di via Piazza, alle ore 20.30, il giornalista Federico Buffa assieme al collega di Sky Sport Nicola Roggero ed a Renzo Finelli racconterà le Olimpiadi di Città del Messico 1968. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Visti i posti limitati è consigliato arrivate con anticipo; l’ingresso sarà possibile dalle ore 19.30.