I botoli ricevono questo pomeriggio il Colle al Maccagnolo. Club Arezzo all’esordio. Morelli: "Gara tosta»

È la vigilia di di una nuova stagione, di un nuovo debutto per il Club Arezzo. Il sodalizio aretino, impegnato nel campionato regionale di serie C maschile si prepara a vivere il primo appuntamento del nuovo torneo. Tornano quindi a riaccendersi i riflettori sui parquet ed in particolare su quello del pala Maccagnolo per la compagine guidata dal tecnico Morelli. I "botoli" si preparano a scendere in campo questo pomeriggio con inizio alle 17.30 per affrontare davanti al proprio pubblico la formazione del Colle Volley.

"In questa prima gara di campionato ci confronteremo contro una squadra molto competitiva: il team allenato da Calosi è un mix di atleti giovani ed esperti, dotati di notevolissime qualità fisiche, tecniche e caratteriali, con un sestetto ormai molto ben collaudato - ha detto il tecnico degli aretini Morelli - ogni stagione hanno fatto grandi passi avanti e sicuramente quest’anno saranno tra i protagonisti del nostro girone".

Il Club Arezzo arriva a questo appuntamento dopo aver rinnovato profondanente la rosa della propria squadra con l’obiettivo ovviamente di non essere una comparsa all’interno di un girone tosto, competitivo, come quello in cui è stato appunto inserito il Club Arezzo.

"Per quanto ci riguarda, dopo aver cambiato molti giocatori rispetto alla scorsa stagione e aver ringiovanito il roster, partiamo con la giusta motivazione per affrontare ogni match e ogni ostacolo che troveremo nel nostro cammino, con l’intento di confermare quanto di ottimo abbiamo fatto nelle ultime due stagioni - ha aggiunto al riguardo Morelli - Sappiamo che il campionato sarà come sempre molto competitivo e il nostro dovere sarà quello di farci trovare pronti in ogni campo di gioco, a partire dalla gara di questo pomeriggio che sarà una delle più complicate della stagione".