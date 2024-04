I campionati di società a Campi Bisenzio. Pioggia di medaglie per l’Atletica Prato

Atletica Prato fa incetta di medaglie e piazzamenti in questa primavera. Anche la categoria Cadetti ha fatto la sua prima uscita outdoor in occasione della fase interprovinciale dei campionati di società di Campi Bisenzio. Andrea Dipace si è classificato secondo negli 80 metri con 9’’87 e primo nei 300 metri ostacoli con 42’’69. In quest’ultima gara è stato bravo anche Cosimo Muka che si è posizionato al settimo posto con il tempo di 48’’33. Buona la prova di Edoardo Pugi, che nel salto in lungo ha ottenuto il quinto posto con la lunghezza di 5,34 metri. Nel lancio del martello Nathan Castello è arrivato quinto con la misura di 19,07 metri. Positiva anche la prestazione di Niccolò Cipriani, settimo nella 5 km di marcia con il tempo di 29’30’’37. Per quanto riguarda le ragazze, Claudia Santoni ha chiuso al primo posto negli 80 metri in 10’’69 e al quarto nei 300 metri ostacoli in 52’’33. Ottima gara anche da parte di Irene Guazzini, che nei 1000 metri ha chiuso sesta con il tempo di 3’41’’49, seguita Ginevra Seri, che ha chiuso in 3’45’’61. Beatrice Nannucci ha conquistato il gradino più alto del podio nel lancio del giavellotto con la misura di 29,71 metri, mentre nel salto in alto Anna Laghi è risultata settima con 1, 20 metri e Martina Cori Fizialetti ha chiuso ottava nella 3 km di marcia con il tempo di 18’23’’29.

Le prestazioni complessive sono valse il terzo posto provvisorio femminile a livello interprovinciale e il quinto posto per il settore maschile. Nel frattempo i marciatori gialloblù, a Campobasso, hanno disputato la seconda prova del campionato di società sui 10 km. Nella categoria senior e promesse Matilde Ballerini ha chiuso undicesima, Anna Moncini tredicesima e Ginevra Nieri quattordicesima. Nella categoria Juniores, Lucrezia Nieri è arrivata quinta con 53’12’’94 (primato stagionale), Ines Grillo decima, Gaia Di Gianni quindicesima, sedicesima Margherita Mottillo. L’Atletica Prato ha potuto festeggiare il primo posto come società sia nella categoria Juniores che in quella Senior/Promesse.

L. M.