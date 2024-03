I campionati provinciali. Pattinatori Estensi in testa

Nel weekend del 16 e 17 marzo, il centro sportivo Bihac di Bondeno è stato teatro dell’apertura del campionato nazionale Aics di Pattinaggio artistico a rotelle nelle specialità Artistico e Solo dance, con l’attuazione della fase provinciale. Grandi successi per la Pattinatori Estensi nella specialità Solo Dance, a cominciare dalle magnifiche performances di style dance e danza libera di Vittoria Vaccari, stella emergente della categoria Solo Dance Juniores Internazionale, che ha incantato giuria e pubblico ottenendo un punteggio altissimo da vertice di classifica. Linda Milani è scesa in pista per la categoria senior sbaragliando tutta la concorrenza e conquistando la medaglia d’oro. Intanto procedono su tutte le piste emiliano romagnole le competizioni per la fase regionale del campionato nazionale formula Uisp 2024 con un elevatissimo numero di atleti partecipanti. Ad aprire la sfilata di ottimi risultati per la società, Nina Cassone che nella categoria Formula 2C ha conquistato un significativo settimo posto in classifica su 47 atlete in gara. Complimenti anche alle atlete Mia Cassone e Viola Libera, stessi risultati nella categoria Formula 1, rispettivamente F1 C e F1D.

Giorgia Pevere e Vittoria Ferri si sono destreggiate a testa alta nella numerosissima categoria della Formula Promo, che contava ben 56 atlete in gara, ed è stata infine Matilde Frilli a concludere questa seconda turnata di gare ottenendo un ottimo piazzamento in classifica nella categoria Allievi.