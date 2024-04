I campioni per le scuole

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castrogiovanni. Che quartetto. Saranno tutti insieme, martedì prossimo, in piazza Kennedy (Ravenna), a partire dalle ore 9.30. ‘Un campione per amico’ infatti – importante e longevo tour di educazione allo sport rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado e giunto alla ventitreesima edizione – fa di nuovo tappa in città. Il grande evento di educazione sportiva, patrocinato da patrocinato Coni e Cip, e organizzato col contributo di Banca Generali, per una mattinata trasformerà piazza Kennedy in una palestra a cielo aperto, dove i quattro testimonial insegneranno ai bambini di elementari e medie, non solo i segreti per diventare dei veri campioni di tennis, pallavolo, calcio e rugby, ma soprattutto il significato di vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire legittimamente i propri sogni.

"Il successo di ‘Un campione per amico’ – ha spiegato Adriano Panatta, ex tennista n.4 del mondo, vincitore di Coppa Davis e Roland Garros – sta tutto nei numeri: 23 edizioni, di cui 13 in partnership con Banca Generali, oltre 10 mila bambini coinvolti ogni anno, toccando 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola. Martedì saremo a Ravenna, cercando di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo, sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire. D’altronde, lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva e quella della vita; dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e quello degli altri".

L’obiettivo del tour è quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare che, insieme ad una corretta alimentazione, è indispensabile per uno sviluppo e una crescita sana. Durante la kermesse verrà sviluppato anche il tema dell’educazione alla sostenibilità. I bambini riceveranno infatti in omaggio un libretto pensato per illustrare in maniera semplice ed intuitiva gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda Onu 2030, nell’ambito del progetto di comunicazione Esg ‘time to change’, sul tema dell’impegno globale per un futuro davvero sostenibile.

L’evento è diventato negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo sport al mondo della scuola. Ai numeri evidenziati da Panatta, vanno aggiunti quelli complessivi: 22 edizioni in archivio, più di 220 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto circa 220 mila bambini coinvolti. Andrea Lucchetta, ora telecronista, è stata una delle stelle più brillanti della pallavolo italiana tra gli anni ’80 e ’90; Ciccio Graziani, ex calciatore e allenatore di calcio, vinse la Coppa del Mondo nel 1982 in Spagna. Martin Castrogiovanni è un ex rugbista.