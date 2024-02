I Cavalieri cedono a Roma: "Niente drammi, al lavoro"

"Non siamo stati disciplinati come al solito, qualcosa non ha funzionato. Ad ogni modo stiamo disputando una buona stagione e ai fini della classifica cambia poco. Dobbiamo metterci subito alle spalle questa partita e lavorare ancor più determinati in vista della prossima". Alberto Chiesa ha così commentato la sconfitta che i Cavalieri Union hanno rimediato a Roma contro il Capitolina, nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Capitan Puglia e soci hanno affrontato la "grande rivale" delle scorse stagioni, che sta disputando tuttavia un torneo non all’altezza delle aspettative e ha di fatto già detto addio alla possibilità di giocarsi il salto di categoria. I romani hanno tuttavia dato il 110% e alla fine sono riusciti ad imporsi di misura, alla luce del 21-20 finale maturato a coronamento di una gara nervosa. I Cavalieri hanno ad ogni modo conquistato un punto, e la graduatoria del girone 3 è comunque a loro favore: secondo posto a quota 60 ormai consolidato, con Livorno terza forza del raggruppamento staccata di dodici lunghezze. Va detto che il primo posto è ormai quasi impossibile da raggiungere: per centrare il sorpasso, i "tuttineri" dovrebbero regolare la capolista Lazio (adesso prima a 69) e sperare in un ulteriore paso falso dei biancocelesti, che sin qui hanno però sempre e solo vinto. Volendo però vedere il bicchiere più che mezzo pieno, se la "regular season" finisse oggi i Cavalieri sarebbero comunque qualificati ai playoff, visto che numeri alla mano sono ancora la miglior seconda di tutti e tre i gironi della competizione.

Ed è proprio su questo aspetto che insiste il presidente Francesco Fusi. "Non entro nel merito della partita, dell’arbitraggio e di come è arrivata la sconfitta – ha detto – un ko che ci riporterà con i piedi per terra e che ci darà ulteriore forza per quest’ultima parte del campionato. Avanti tutta". L’attenzione andrà adesso alla prossima sfida, sempre sull’asse Prato-Roma: domenica prossima, al Chersoni arriverà Civitavecchia. E l’obiettivo non potrà non essere quello di rimettersi subito in carreggiata.

Giovanni Fiorentino