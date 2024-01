I Cavalieri oggi a L’Aquila. Caccia alla decima vittoria

Centrare la decima vittoria stagionale, consolidando ulteriormente il secondo posto per approfittare di eventuali passi falsi della Lazio. Questo l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno l’Avezzano, nel match che prenderà il via a L’Aquila alle 14,30. Un incontro sulla carta interessante: gli uomini di coach Alberto Chiesa, secondi nel girone 3 con 44 punti, se la vedranno infatti con la terza forza del raggruppamento, a quota 35. Gli abruzzesi saranno quindi determinati ad accorciare le distanze sfruttando il fattore-campo, ma capitan Puglia e compagni possono contare anche sulle statistiche favorevoli: hanno infatti vinto gli ultimi due confronti, battendo i rivali per 49-14 al Chersoni e per 26-17 a domicilio. Dopo il rotondo successo ottenuto domenica scorsa contro la Polisportiva Paganica insomma, il gruppo vuole continuare a macinare successi. "Riavviare al massimo il motore ad un mese dall’ultima partita giocata non era affatto scontato. Abbiamo continuato ad allenarci, ma sono soddisfatto anche per il cinismo che abbiamo mostrato – ha commentato Chiesa riferendosi all’ultima partita – Ora la trasferta di Avezzano: troveremo una squadra attrezzata, rinforzatasi sul mercato. Ce la metteremo tutta".

Giovanni Fiorentino