I Cavalieri scaldano i motori per il rush finale. Sale la febbre per il big match con la Lazio

Le festività pasquali sono ormai alle spalle. E oggi, i Cavalieri Union riprenderanno gli allenamenti, in vista del "big match" con la Lazio che si terrà a Roma fra poco meno di due settimane. Al netto dell’indisponibilità del Montano per gli allenamenti che rischia di prolungarsi sino a fine anno, il morale del gruppo è altissimo: gli uomini di Alberto Chiesa occupano del resto la seconda posizione nel girone 3 di campionato con 80 punti, a nove lunghezze di distanza dai biancocelesti primi della classe.

E pazienza se nemmeno una vittoria darebbe a capitan Puglia e soci la garanzia di appropriarsi in prospettiva del vertice della classifica: basterà loro consolidare ulteriormente la posizione e continuare a macinare risultati, per avere la certezza di qualificarsi ai playoff da miglior seconda. Di certo c’è che dopo aver sfiorato il successo contro i laziali nella partita d’andata al Chersoni, la carica motivazionale non mancherà ai "tuttineri". Che stanno preparandosi al "rush finale", in quanto mancano quattro partite alla fine della "regular season": dopo la Lazio, i Cavalieri se la vedranno infatti con Primavera (21 aprile) e Polisportiva Paganica (28 aprile) per poi chiudere il prossimo 5 maggio in casa contro l’Avezzano.

Gli impegni non mancano e ci sono anche le soddisfazioni che arrivano dalle giovanili a dare ulteriore fiducia alla società: Filippo Giagnoni è stato ad esempio convocato con l’Italia U18 dal selezionatore Paolo Grassi per il Six Nations Festival Under 18 e dopo la prima gara di Parma svoltasi qualche giorno fa, insieme agli altri "azzurrini" se la vedrà anche con l’Irlanda (domani) e con la Scozia (domenica prossima). Per non parlare dei giovanissimi Alberto Cimino, Ernesto Barajas Martinez, Davide Mukechu e Riccardo Sanchez, che il prossimo fine settimana parteciperanno all’Accademia Squadre Nazionali U17 dell’area Centro-Sud (cioè l’attività di selezione per il Centro di Formazione Permanente di Roma).

La stagione è insomma entrata nella sua fase cruciale: vietato sbagliare. "Mancano quattro giornate alla fine del torneo – ha commentato il presidente Francesco Fusi, "caricando" il gruppo – ci attende una partita tosta ed interessante, contro la Lazio. Abbiamo però compiuto un ulteriore passo verso i playoff e dobbiamo continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino