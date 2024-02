I giovani. Diamanti debutta male. Empoli troppo forte

Una sconfitta all’esordio, maturata comunque contro un club che è storicamente una potenza a livello di calcio giovanile. E al termine dei novanta minuti non sono mancati aspetti positivi. Si è chiuso così l’esordio di Alessandro Diamanti da allenatore alla Viareggio Cup, al timone del Melbourne City Youth. I giovani australiani allenati da Alino hanno debuttato nella competizione sfidando l’Empoli e il sentore che sarebbe stata una sfida difficile c’era già alla vigilia. Un’impressione poi confermata dai fatti: nonostante l’impegno degli "aussie", gli empolesi sono riusciti a far valere il loro maggior tasso tecnico e ad imporsi per 2-0.

Non c’è ad ogni modo tempo per recriminare, visto che fra poco sarà già ora di tornare in campo: i ragazzi di Diamanti hanno ancora la possibilità di riscattarsi e di disputare un buon torneo. Torneranno infatti a giocare alle 15 odierne a Lerici contro gli africani dell’Ojodu City, per poi chiudere la fase a gironi a San Miniato contro l’Imolese, alle 15 di sabato.

"Comunque vada, per i ragazzi sarà un’esperienza indimenticabile e formativa – aveva spiegato l’ex fantasista pratese pochi giorni fa a Montemurlo, dove alloggia insieme alla squadra – ma siamo venuti qui per competere e vogliamo dare il massimo".