I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia. Nissan Trophy, trionfa Matteo Chiti

Oltre 50 giocatori da tutta la Toscana hanno preso parte al Nissan Trophy, gara che ha completato l’attività agonistica di novembre del circolo senese. Matteo Chiti del Golf Bellosguardo Vinci ha vinto la gara con 73 colpi, due oltre il par per i professionisti. In prima categoria Stefano Bracciali (37) da Valdichiana ha preceduto Kotaro Koyama del Golf Antognolla, che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda categoria successo per Paolo Rossini (40) del Golf Antognolla. Renata Boldori (36) ha tenuto alto l’onore dei giocatori di casa come miglior lady (foto), mentre Gianni Contemori (36) del Golf Valdichiana è stato il miglior senior.

Andrea Ronchi