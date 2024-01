I motivi. I lavori rallentati dall’alluvione

Ma perché il

campo sussidiario dello stadio Lungobisenzio di Prato è al buio? Nella ricostruzione del Comune, con la variazione di bilancio del luglio 2023 sono stati stanziati i 20mila euro necessari per l’illuminazione del campo sussidiario: a seguito di un’evidenza pubblica i lavori sono stati aggiudicati ad ottobre 2023. A complicare le cose ci si è messa la drammatica alluvione del 2 novembre scorso che ha impedito il sopralluogo sul posto. Fino al 23 novembre tutto è come rimasto in sospeso poi, il 27 novembre, cessata l’emergenza, il sopralluogo della ditta è stato effettuato. A quanto risulta i fari sono stati ordinati e dovrebbero arrivare la prossima settimana.

lu.bo.