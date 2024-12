I nuotatori aretini ancora protagonisti. La Chimera brilla: Mealli e Donati in evidenza

di Andrea LorentiniAREZZOIl 2024 di gare della Chimera Nuoto è andato in archivio con la fase regionale della Coppa Brema. La competizione, valida come qualificazione per i futuri campionati italiani a squadre dalla A1 alla B, è stata ospitata dalla piscina di Livorno e ha registrato due ottimi piazzamenti della società aretina che è arrivata al quinto posto nella classifica generale femminile e al settimo posto nella classifica generale maschile, ottenendo una doppia posizione di rilievo tra squadre di tutta la Toscana. La Chimera Nuoto ha schierato dieci giovani nuotatori che sono scesi in vasca con positivi risultati nella massima categoria degli Assoluti, dimostrando un ottimo livello di preparazione tra tante diverse specialità. Una buona prova ha portato la firma di Gabriele Mealli che ha chiuso al quarto posto i 400 stile libero, al quarto posto i 200 stile libero e al sesto posto i 1500 stile libero, poi ad aver sfiorato il podio è stata anche Sofia Donati (quarta nei 100 dorso, quinta nei 400 misti e settima nei 200 dorso) e Sofia Napoli (quarta negli 800 stile libero, sesta nei 100 rana e ottava nei 200 rana). Positivi risultati sono arrivati anche con Gaia Burzi (quinta nei 50 stile libero, settima nei 200 misti e ottava nei 100 stile libero), con Sergio Gramma (quinto nei 200 dorso e sesto nei 200 misti e nei 100 dorso), con Fabio Ferrari (sesto nei 200 farfalla), con Martina Minervino (settima nei 200 farfalla) e con Margherita Mattioli (nona nei 100 farfalla e nei 200 stile libero), infine la squadra della Chimera Nuoto presente alla Coppa Brema è stata completata da Alessio Menchetti e Tommaso Senesi.

Le qualità del gruppo aretino sono state confermate anche dalle staffette con Ferrari, Gramma, Mealli e Senesi che si sono piazzati settimi nella 4x100 misti e nella 4x100 stile libero, e con Burzi, Donati, Mattioli e Napoli che hanno archiviato al settimo posto la 4x100 stile libero e all’ottavo posto la 4x100 misti. Le festività natalizie della Chimera Nuoto sono state arricchite dalla partecipazione alla Christmas Cup di Colle di Val d’Elsa, con il quinto posto su ventuno squadre presenti in virtù di un oro, quattro argenti, un bronzo e buoni piazzamenti nell’impegnativa categoria Unica che accomuna Ragazzi, Cadetti, Junior e Senior. La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Sofia Napoli che ha trionfato nei 200 misti, poi ben tre medaglie sono state messe al collo da Sofia Donati con gli argenti nei 50 farfalla, nei 50 dorso e nei 100 farfalla. L’ultimo podio è merito di Beatrice Alvisi con il terzo posto nei 200 rana.