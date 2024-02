I piccoli piloti. Motociclismo, fitto il calendario di prove per i talenti dell’Ad Majora Racing Team

La premiazione dei piloti della squadra-corse dell’Ad Majora Racing Team, a cui il Moto club "Armando Fagioli" ha attribuito specifici riconoscimenti per l’attività svolta in collaborazione e finalizzata alla valorizzazione dei giovanissimi piloti, ha siglato la conclusione dell’annata agonistica e anticipato l’inizio dell’attuale stagione che si prospetta molto intensa. Quindi già è stata programmata la preparazione per l’esordio nel prossimo mese fitto di gare.

Questo il ricco calendario degli appuntamenti che a marzo attendono l’Ad Majora Racing Team: domenica 3, prima prova del campionato regionale Fmi a Ponzano di Fermo; sabato 9 e domenica 10, a Lovolo nel Comasco, selettiva Nord Est del campionato italiano Junior a cui il team cingolano parteciperà per la prima volta con Michele Tobaldi nella 125 e Greta Polita nella 65 cadetti; domenica 17, Trofeo Fiori a Ponzano di Fermo; sabato 23 e domenica 24, a Castellarano (Reggio Emilia) seconda selettiva del campionato italiano Junior. Proseguiranno fino a ottobre gli impegni dell’Ad Majora Racing Team di cui nella foto ecco i piloti: da sinistra Nicolò Tobaldi, Greta Polita, Gabriele Romanu, Matteo Frelli, Mattia Bastari, Dario Gagliardini, Erik Elsani, il presidente del Moto club "Armando Fagioli" Luigi Ciattaglia che li ha premiati.

Gianfilippo Centanni