I Pirati del diamante. New Rimini all’esordio. Ma occhio alla formula

Playball. La stagione del baseball italiano di Serie A comincia oggi e, in mezzo all’ennesima riforma che modifica formula e struttura della competizione, è il gran giorno di New Rimini. I Pirati sono di scena a Parma sul diamante del Crocetta (ore 15 e ore 20), primo avversario di un girone di ferro che comprende anche Ronchi, Padova, Rovigo e Cagliari. In gara1 di scena i pitcher di formazione italiana (Afi), nella serale possono salire sul monte anche gli stranieri. Stasera New Rimini, che schiererà Paredes, ritroverà come avversario Carrillo. "I ragazzi hanno trasmesso buone sensazioni – spiega il manager, Dorian Castro –. La squadra cresce, è unita e ha una gran voglia di misurarsi con gli avversari. Conosco Crocetta, sono sempre ad alti livelli e si sono rinforzati parecchio. Bene così, giocare contro squadre forti consente di crescere più in fretta e ci sono grandi stimoli". Oggi cominciano a giocare i gironi B, C (quello di New Rimini), D ed E.

Il gruppo A, invece, avrà inizio nel prossimo weekend. È il raggruppamento di San Marino, Fortitudo Bologna, Bsc Grosseto, Bbc Grosseto, Parma e Macerata. Una sorta di "top six", di teste di serie. Le prime quattro del gruppo A avranno accesso diretto ai quarti di finale playoff. Le prime classificate dei gruppi B, C, D ed E giocheranno due finali, con le vincenti ad occupare quinto e sesto posto nei quarti e le perdenti a sfidare le ultime due del gruppo A per settimo e ottavo posto, sempre nei quarti playoff. Tutte le altre dei gironi B, C, D ed E disputeranno la Poule Retrocessione (assieme alle perdenti degli ultimi spareggi), redistribuiti in un girone da otto squadre e due gironi da sette. Le ultime dei tre gruppi avranno infine a che fare con i playout. Due su tre retrocederanno.

Nel calderone, va anche ricordato che il gruppo A ha in ogni turno tre partite da 7 inning, gli altri due da 9. I vice-campioni d’Italia di San Marino, che debutteranno in casa venerdì 26 con Macerata, giocheranno due test amichevoli proprio coi marchigiani domani nello stadio di Serravalle. L’inizio di gara1 è previsto per le 14. Tutto il gruppo è a disposizione del manager Bindi.