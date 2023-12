I primi impegni e il rinnovo del logo. L’Atletica Prato scalpita. Subito buone prove

L’Atletica Prato guarda al futuro e rinnova il suo logo ad inizio attività agonistica. "Abbiamo fatto un restyling del simbolo, anche in virtù di un nuova partnership - spiega il presidente, Sauro Settesoldi - Dal 2024 i nostri atleti vestiranno la nuova collezione Mizuno, pensata appositamente per l’attività in pista e le funzioni di rappresentanza. Abbiamo voluto mantenere l’effige del Museo di Palazzo Pretorio, i colori giallo e blu, tradizionali dell’Atletica Leggera Prato e dell’Us Roberto Colzi, le due entità da cui è nata la nuova società nel 2009, per conservare un sobrio legame con il passato". Nel frattempo si sono svolte le prime gare indoor e di cross che anticipano l’attività del prossimo anno. Il gruppo velocisti ha corso a Parma. Buone prove sui 50 metri per Francesca Borsini, che ha segnato il tempo di 6"80 nelle batterie, e Morgana Gnan, che nella prova di qualificazione ha concluso la sua gara in 6"96; entrambe in finale poi hanno chiuso in 6"89. Nella categoria Promesse Leonardo Fallani, ha chiuso la sua gara in 6"50 ottenendo il record sociale. I mezzofondisti hanno disputato la seconda prova del Grand Prix di Cross a Fucecchio. Luigi Genca ha corso i 5 km con il tempo di 22’13". Tra le donne ottimo sesto posto assoluto per Diletta Vannucci (17’23") nei 4 km. Tra i Ragazzi buon secondo e terzo posto per Francesco Curcio e Andrea Di Gianni.

L. M.