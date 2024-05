I ragazzi della Chimera in vetrina. Gambini e Burzi tra i protagonisti

AREZZO

La Chimera Nuoto in evidenza nelle lunghe distanze. Un gruppo di nuotatrici e nuotatori aretini è sceso in vasca a Livorno nella prima prova di qualificazione estiva per il Campionato Regionale di Fondo e, a confronto con avversari di ventuno società di tutta la Toscana, si è messo alla prova in una gara che ha richiesto una combinazione tra carattere, resistenza e tecnica. Il miglior piazzamento porta la firma di Gabriele Gambini del 2005 che ha conquistato il terzo posto negli 800 stile libero con il tempo di 8’37.80 minuti, ma positiva è stata anche la prova di Gaia Burzi del 2007 che ha siglato il settimo tempo nei 1500 stile libero e nei 400 misti. Quattro atleti della Chimera Nuoto, nel frattempo, hanno vissuto una lunga trasferta per partecipare alla settima edizione del Grand Prix "Città di Napoli", una manifestazione internazionale. Questo contesto d’eccezione ha configurato un’importante tappa in preparazione ai prossimi Campionati Regionali Estivi Giovanili e, tra i protagonisti, è rientrata Margherita Mattioli del 2011 che ha vissuto la grande gioia di accedere alla finale dei giovani e di salire sul podio aggiudicandosi la medaglia d’argento nei 100 delfino della categoria Ragazze, impreziosendo poi la propria partecipazione all’evento con due quarti posti nei 100 stile libero e nei 200 delfino, e con un quinto posto nei 200 stile libero.