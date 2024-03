I riconoscimenti. Paltrinieri, Peccaia e gli Autogol fra i vincitori del Premio Aldo Biscardi Nella seconda edizione del Premio Aldo Biscardi, Pecco Bagnaia è stato premiato come Personaggio dell'anno per il suo esempio di forza e coraggio, mentre Gregorio Paltrinieri come Miglio Atleta. Gli Autogol hanno ricevuto il premio Personaggio New media. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Rosanna Marani per la Carriera e a Federico Palmaroli, noto come "Osho", per la Narrativa e Saggistica.