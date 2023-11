I risultati. Kabel battuta dagli ex. Firenze Volley più forte

Gli ex battono la Kabel. Troppo forte il Firenze Volley per la giovanissima formazione di coach Barbieri nel match valido per il campionato maschile regionale di serie C. Ospiti targati Prato per il numero di ex Volley Prato presenti in campo (Barni, Gabriele Coletti, Mazzinghi, Nincheri, Trancucci) e destinati a un ruolo da assoluti protagonisti del girone. Come d’altronde dimostrato dal 3-0 a domicilio rifilato al Gramsci Keynes alla Kabel. La sfida si rivela senza storia, con gli ospiti gigliati in grado di vincere 17-25 sia il primo che il terzo set. Per il Volley Prato va ancora peggio nel secondo, perso 16-25. Restando in serie C maschile, arriva la terza sconfitta di fila per il Vintage Prato. Dopo Cascina anche Livorno passa a San Paolo e costringe i lanieri di coach Francesconi ancora a quota zero. Gara approcciata male dal Vintage.