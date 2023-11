Trofeo della Lana alle Pavoniere. Domina Folonari, ok anche Faggi

Prato, 2 novembre 2023 – Il Trofeo della Lana, andato in scena sabato 28 ottobre al Golf Le Pavoniere, è stato vinto dal fiorentino Francesco Folonari pareggiando il par del percorso con 72 colpi. In prima categoria Alessio Faggi (33) ha superato di misura Rossano Farinacci (32) così come ha fatto in seconda Tongyu Wang (41) su Zhongyong Zhuge (40). In terza Xingjie Michele Bao (42) ha vinto con tre colpi di margine su Fang Li.

Premi speciali a Barbara Quercioli e Simone Ferradini, rispettivamente migliori lady e senior appaiati a quota 39 punti. Domenica la Prosecco Cup ha festeggiato la 17ª edizione. Alessio Faggi ha celebrato nel modo migliore imponendosi con 71 colpi, uno meno del par previsto per i professionisti. Carlo Martini (37), Jacopo Bigiarini (39) e Marco Villano (49) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Danilo Nencini (36), Barbara Quercioli (38) e Yin Guo Sergio Ye (38). Miglior neofita Angela Nunziati (39).