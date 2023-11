I Salerno a New York. Il ’pres’ corre in granata

La Reggiana sta correndo forte con le ultime due vittorie consecutive in Serie B, e lo farà anche oggi alla Maratona di New York. Proprio così: grazie al presidente Carmelo Salerno e alla sua famiglia, la casacca granata della "Regia" (e una tricolore creata appositamente per l’occasione) sarà ai blocchi di partenza della corsa più celebre del mondo, che avrà oggi il via a partire dalle 8.40 americane (le 14.40 italiane). Sarà possibile seguirla su Rai Sport o Eurosport. L’Italia sarà protagonista della 52ª edizione con 2368 corridori (meglio solo gli Stati Uniti; in totale, invece, oltre 50mila in gara) e tra questi figurerà il nome di Rosy Salerno, moglie del numero uno granata Carmelo Salerno. Il "pres" non si è fatto scappare, però, l’occasione di assaggiare un antipasto di maratona: ieri, infatti, ha preso parte alla "Dash to the finish line", corsa non competitiva organizzata dalla "New York Road Runner" per un percorso di 5 chilometri. Non c’è dubbio su chi vincerebbe un’eventuale maratona (che è di ben 42 chilometri e 195 metri...) a due tra Carmelo e la moglie Rosy: il tempo del "pres" nella corsa non competitiva (5 chilometri percorsi in 34.49 minuti) non sarebbe all’altezza della "vera" gara di oggi.

Scherzi a parte, bella l’iniziativa di Salerno per questo prestigioso evento: ieri ha corso con la classica maglia granata, con lo stemma della Reggiana, personalizzata con la scritta "Carmelo" sulle spalle, mentre oggi la moglie Rosy correrà con una canotta tricolore, sempre con il logo della Reggiana. In poche parole ricorda la seconda maglia di questa stagione, ma smanicata. Un prodotto eccezionale, creato ad hoc per oggi: e non è da escludere che, prossimamente, i tifosi non possano trovarla sul negozio online del sito granata… Tornando alla corsa di ieri, era aperta sia ai maratoneti, che ad amici e parenti: il presidente ha tagliato il traguardo (partenza dal palazzo dell’Onu, arrivo a Central Park) accompagnato dall’urlo di gioia del figlio Giuseppe "Ce l’hai fatta oh!", come si può vedere in un video pubblicato dal "pres" su Instagram. Ha corso col numero "482". Oggi per Rosy partenza, invece, dal quartiere di "Staten Island", presso il Ponte di Verrazzano. In italia saranno circa le 14.40, e alle ore 16.15 è previsto il fischio d’inizio di Reggiana-Lecco, importante match per dare continuità alle ultime due vittorie con Venezia e FeralpiSalò. Ovvio immaginare un Carmelo Salerno sul ciglio delle strade della "Grande Mela" per fare il tifo per la sua Rosy, ma con in mano il cellulare connesso col "Città del Tricolore". Per una domenica di corsa, tutta in granata.