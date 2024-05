I signori della ginnastica artistica. Seconda promozione di fila. La Sampietrina torna in Serie A1

Dalla Serie B alla A2. E poi dalla A2 alla A1. Due promozioni di fila sanciscono il ritorno nell’élite della ginnastica artistica maschile italiana dalla Sampietrina di Seveso che dopo il terzo posto in campionato di un soffio alle spalle di Ginnastica Salerno e Ares Cinisello Balsamo, vince nettamente i playoff di Firenze distaccando di oltre quattro punti (157 a 152.900) i napoletani di Campania 2000 e Roma 70. Confermate dunque le gerarchie della “regular season“ con i brianzoli allenati da Pamela Cauli, Paolo Quarto e Giuseppe Bonzi che hanno sempre battagliato per entrare nelle prime due posizioni. L’azzurrino juniores Pietro Mazzola e i compagni Tommaso Bulla, Federico Basile, Daniele Somaschini con il prestito straniero, lo spagnolo Pablo Ruiz Sanchez (oltre a Fabio Maccotta che anche lui ha gareggiato in campionato, decisivo nella promozione dalla B alla A2 di dodici mesi fa) riportano la Sampietrina per la terza volta in serie A1, questa volta per restarci più tempo e magari migliorare il quinto posto di qualche anno fa che resta il miglior piazzamento di sempre.

"È vero che in virtù della terza posizione stagionale eravamo in un certo senso i favoriti, ma a Firenze i ragazzi sono stati superlativi, perfetti, infallibili nei 12 esercizi previsti dal programma a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, mentre i nostri avversari qualche errore con caduta lo hanno commesso. La nostra è una squadra giovane, futuribile e ciò lascia ben sperare in prospettiva" dice Paolo Quarto.