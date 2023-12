Ieri sera la festa di Sport Village Banca di Pesaro. Nuoto, stagione d’oro. Premio ai migliori atleti

Ieri sera Sport Village Banca di Pesaro ha festeggiato una stagione d’oro a Baia Flaminia con 200 atleti, 280 genitori, 20 tecnici e allenatori, oltre a un nutrito gruppo di dipendenti di Banca di Pesaro con il direttore generale Paolo Benedetti: "Come Banca di Pesaro siamo molto attenti al territorio e soprattutto ai giovani. Sport Village è una bellissima famiglia e i nostri stessi valori animati da tanta passione. Il nuoto è uno sport che significa prima di tutto salute e anche noi in un certo senso ci prendiamo cura del benessere delle persone". Il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli (foto con Paolo Benedetti), nel presentare tutte le categorie, dal nuoto sincronizzato a quello artistico, ha ricordato. "la straordinaria crescita della nostra famiglia, con risultati di rilievo nazionale e internazionale, con un impianto all’avanguardia per efficientamento energetico". Sono stati premiati i migliori atleti della stagione: Nina Franca e Antonio Luzi (Esordienti), Diego Galeazzi (Assoluti), Giulia Brenda (Master), Martina Bisi (Esordienti nuoto sincronizzato), Melissa Magi (Ragazze nuoto sincronizzato). Valentina Bisi (Juniores nuoto sincronizzato). Premi speciali a Jasmine Verbena e Alessandro Ragaini, distintisi su palcoscenici internazionali, consegnati da Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro. "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso questa serata un evento straordinario e un augurio di buone feste" la conclusione del presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli a fine serata.

