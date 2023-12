Il bilancio delle Aquile. E’ mancata solo la ciliegina. Ma si punta ancora al titolo

Anche per le Aquile si avvicina la fine dell’anno, soprattutto di quello sportivo, che ha visto la società del presidente Ferrandino rendersi protagonista nel panorama del football americano nazionale. Sicuramente un anno da incorniciare per la formazione maggiore delle Aquile, che dopo un lungo periodo di risultati scarni ha ritrovato la via del successo sotto la guida di coach Faragalli arrivando a disputare la finale del campionato di 2° divisione contro i Lions Bergamo . E’ mancata purtroppo la ciliegina sulla torta, con una vittoria meritata dagli avversari e però sfuggita proprio di un soffio alle Aquile. Che il nuovo corso estense non sia un caso è cosa certa, con la società che riconfermerà l’impegno a correre per il titolo anche per il 2024, così come non è stato un caso il titolo italiano under 17 vinto quest’anno nel flag, a sottolineare l’impegno della società estense sui giovani con i tanti campionati sia di flag che tackle destinati a coinvolgere le fsce più basse di età che saranno il futuro della formazione senior delle Aquile. Tanto lavoro anche nelle scuole, coordinato da Andrea Golfieri, che ha portato diversi nuovi giocatori al campo ed è stato il fulcro della rinascita del football femminile in questo 2023. Per il futuro ci si sta già muovendo, con Ferrandino e soci che hanno messo in movimento già da qualche mese la macchina organizzativa in vista della partecipazione al campionato di IFL2 (la ex 2° divisione) con l’obiettivo, come accennato, di tornare a giocare per il titolo.

Il primo passo è stato nel settore tecnico con la conferma di coach Jerry Gordon come defensive coordinator per la prossima stagione, visto l’ottimo lavoro svolto quest’anno che aveva portato la difesa estense ad essere tra le prime del campionato. Di pari passo si è cercato un sostituto per il posto di head coach lasciato vacante da Faragalli e che ha trovato un degno sostituto in coach Dan Pippin, con oltre trent’anni di professionismo nel football americano e con esperienze di capo allenatore in Europa ed in Italia in 1° divisione negli anni passati. Una scelta fortemente voluta con l’idea di portare avanti il progetto per più anni e valutare un ritorno nella massima serie.