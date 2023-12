Il Cab 1948 nella storia: primo successo in Coppa con Nicolae e Tichem

Storico successo per il Cab, Club Atletico Bologna, che conquista la Coppa Italia. A Rovereto brillano i ragazzi di Dumitru Popov. La vittoria nella categoria senior è una prima assoluta per il Club Atletico Bologna 1948. Argento per Maximo Nicolae nella categoria 97 chili con terzo posto per Petru Tichem e quinto per Giorgio Venturi. Bronzo per Nicolae Popa negli 87 chili e argento per Beatrice Gibellini (62 chili). Quarto posto per Omar Souadi (60 chili) e quinti posti per Mostafaei Payam (67 chili), Alessandro Bellavia (72 chili), Giuseppe Delli Carpini (130 chili), Riccardo Bassi (65 chili, under 17) e Samuele Pagano (92 chili, under 17). Nona piazza per Luca Meloni (82 chili) e dodicesimo posto per Alex Giannelli (71 chili, under 17).