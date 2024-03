Il campionato. Accademia Prato super. Alex Carta è d’argento

Una medaglia d’argento e alcuni buoni piazzamenti, che lasciano ben sperare in chiave futura. Questo il bilancio che può tracciare l’Accademia Prato, al termine dei campionati italiani di judo della categoria Cadetti A1 andati in scena qualche giorno fa nel Lazio. Una competizione svoltasi ad Ostia, che ha visto sfidarsi alcune fra le migliori promesse della disciplina in rappresentanza di società provenienti da tutta Italia. Fra i judoka in gara c’erano anche gli agonisti pratesi, che hanno a conti fatti ben figurato. La copertina è per Alex Carta, capace di arrampicarsi sino alla finalissima nella propria categoria e di chiudere la kermesse piazzandosi sul secondo gradino del podio. Alla trasferta laziale hanno preso parte con buoni riscontri generali anche Tommaso D’Addona (nella categoria -55 kg) e Rachele Bargelli (nella categoria -63 kg). Per il sodalizio di Prato si tratta di una conferma ai vertici nazionali, dando così seguito ai successi di squadra ed individuali ottenuti nei mesi scorsi (fra cui la vittoria in Francia di Anita Cantini). Fabio Barni, tecnico e dirigente dell’Accademia, sarà oltretutto uno dei due direttori tecnici del "Judo Experience".