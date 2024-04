Il campionato di serie A1. Circolo Prato 2010 sconfitto. Ultima gara domenica in casa

Nella penultima giornata del campionato di serie A1 il Circolo Prato 2010 è stato battuto per 4-0 sul campo del Top Spin Messina che conquista matematicamente il secondo posto. Buone notizie anche per la squadra pratese che grazie alla sconfitta del S. Espedito Napoli per 4-2 sul campo del Norbello ottiene la matematica permanenza nel massimo campionato, mantenendo due punti di vantaggio e miglior scontro diretto con la formazione campana. Nella sfida giocata a Messina nella prima partita Giovannetti ha superato 3-0 Baciocchi mentre nella seconda il russo Taras Merzlikin è stato battuto per 3-1 da Matteo Mutti. Il terzo giocatore pratese era Francesco Giannini che si è ritirato per un infortunio e Marco Rech Daldosso ha prevalso senza giocare. Sul 3-0 per i messinesi avvincente quarta partita fra Giovannetti e Merzlikin: un match molto equilibrato, conclusosi 3-2 in favore del portacolori siciliano. Il campionato dei pratesi si chiuderà con la gara casalinga contro il Marcozzi Cagliari, domenica a Le Badie.