Il campione si ritira. Il club omaggia Gori alla sua ultima partita

Un grande ex-gispolotto ha chiuso proprio due giorni fa una carriera ricca di soddisfazioni, all’età di 34 anni. E il Gispi ha quindi reso omaggio ad Edoardo "Ugo" Gori, che proprio nel club pratese iniziò a giocare a rugby nel lontano 1996 (per poi far parte anche della squadra che si laureò campione d’Italia giovanile nel 2004/05). "Un ragazzo dal cuore d’oro in grado di coinvolgere e motivare. Tecnica e mentalità da fuoriclasse, ha dato tanto al Gispi, rimanendo nel cuore di chiunque lo abbia incontrato fuori e dentro al campo da rugby – il messaggio della società – ora si aprirà un nuovo capitolo della sua vita, che siamo sicuri sarà ricco di successi. Bonne chance Ugo".