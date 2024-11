Il campione. Trofeo Toscano, Siragusa si classifica terzo. Il 2024 è stato un anno memorabile

Gianni Siragusa (foto) si distingue per un’altra stagione memorabile. Un 2024 da record per il marciatore di Colle di Val d’Elsa, che chiude il percorso agonistico annuale con un terzo posto al Trofeo Toscano di marcia a Grosseto. Rivivendo le sequenze dalla scorso gennaio, Siragusa conquista un oro e un argento (marcia e lancio del peso) ai campionati indoor di Ancona, due ori (marcia, disco) agli internazionali open di Madeira, fermando il crono della marcia con la migliore prestazione mondiale dell’anno. Oro a marzo al trofeo Toscano di Venturina (Li). Quindi un oro e un argento e due quarti posti agli Europei di marcia su strada, su 10 e 20 Km, a Porto Santo. Rilevante il poker ai campionati toscani Masters di Siena con due ori e due argenti (marcia, salto in lungo, lancio del peso, giavellotto). Ai mondiali in Svezia, in agosto, l’argento nella venti chilometri di marcia su strada, per poi centrare un altro poker agli italiani individuali Aics di Forlì: marcia, 100 metri, lancio del giavellotto, staffetta 4 per 400 mista. Risultati che accrescono la già rilevante bacheca di Siragusa, forte di oltre 700 medaglie. A ritmi intensi si annuncia anche il 2025. Il 4 gennaio con i campionati nazionali, il 25 gli internazionali open di Madeira, con obiettivo i 5mila metri e a marzo i mondiali in Florida. A maggio i Giochi Mondiali Sportivi di Atene e gli Europei in pista a ottobre ancora a Madeira.