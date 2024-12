Podismo. Cingoli in evidenza a Grottammare. Quarto Cacciamani sui 21 km

Con un valoroso gruppo di podisti (nella foto) l’associazione Atletica Cingoli ha partecipato all’Half Marathon Pietro Mennea Gold 2024, la gara podistica disputata a Grottammare sui percorsi di 21 e 10 km entrambi competitivi, con la camminata "Donne in rosa" organizzata a favore della ricerca sul cancro. "Siamo orgogliosi del comportamento della nostra rappresentativa – ha dichiarato il presidente Simone Giglietti – che adesso in organico è arrivata a 36 unità, confermando il crescendo di adesioni al club". A Grottammare, Giovanni Cacciamani, concludendo in 1h e 14’ il percorso di 21 km, si è classificato al quarto posto assoluto. Sui 10 km, nelle rispettive categorie, prima Maddalena Barcaioni, Muro e Daniele Scattolini rispettivamente terzo e quarto, Morena Zannini terza, Gianfranco Plebani quinto. Nella stessa gara come portacolori dell’Atletica Cingoli hanno corso, concludendo l’impegno in buone posizioni Diego Bartolucci, Francesco Giannobi, Elio Severini, Danilo Borsini, Stefano Areni, Simona Lucarelli e Franco Compagnucci.

g. cen.