Il caso Nonostante il divieto d’ingresso al pubblico Cancello “spalancato“ Adesso al palazzetto si può parcheggiare

Prima chiuso per ordine di palazzo civico, poi socchiuso, quindi aperto quel tanto da consentire il passaggio del pubblico di una persona alla volta, infine spalancato con tanto di automobili parcheggiate dentro. E’ la anomala escalation di una situazione surreale di una struttura fuori norma. E al centro c’è sempre lui, il palazzetto dello sport di Avenza, croce (tanta) e delizia (poca) di tutta la città: amministratori, sportivi e pubblico. L’ultima in ordine di tempo è accaduta domenica pomeriggio (gara di basket tra Cmc e Monsummano) con il cancello che per la prima volta da quando è stato installato (nelle intenzioni doveva servire per consentire il deflusso del pubblico in caso di necessità) è stato aperto per consentire il parcheggio. E già qui c’è la prima contraddizione perché da 26 mesi il palazzetto è inibito al pubblico. L’iter del cancello è lo stesso delle tribune: prima una leggera inosservanza, poi, visto che nessuno controlla, l’irregolarità diventa consuetudine e adesso il mini parcheggio.

ma.mu.