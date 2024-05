Il cervese Matteo Galassi è campione italiano nell’Under 20 di scherma

Matteo Galassi è campione italiano Under 20. L’ennesima medaglia vinta dal cervese, atleta del Gruppo Sportivo dei Carabinieri ma tesserato per il Circolo della Spada di Cervia dove si allena, che chiude due anni ricchi di soddisfazioni in cui si è messo al collo l’oro del campionato italiano Under 20 e Under 17 nel 2022 e quello mondiale a squadre nei mesi scorsi. Galassi ha confermato in pedana il ruolo di grande favorito, mostrando una schiacciante superiorità nella gara disputatasi a Genova, nonostante le due sconfitte nel girone eliminatorio contro Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada (impostosi 5-2 e arrivato 34esimo) e contro Niccolò Intraglia della Scherma Giannone Caserta (5-3). Una volta entrato nel tabellone dei 24 non ha però trovato ostacoli battendo 15-7 Simone Gambardella del Cs Roma e successivamente Marco Ferraris (15-12), Sebastiano Bosso (15-11) e Filippo Checco (15-11), tutti e tre tesserati per la Pro Vercelli. In semifinale ha superato 15-9 Francesco Lodato del Cus Catania e in finale ha sconfitto 15-11 Riccardo Cedrone del Cs Roma, gara dominata e chiusa già sul 9-2.