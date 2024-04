Il Ciatt conquista i play off. Decisivo il pari col Sudtirol

Il Ciatt Prato agguanta i play off di serie A1 femminile di tennistavolo. Decisivo il pareggio per 3-3 ottenuto nell’ultima partita di regular season contro Sudtirol. Alle pratesi sarebbe bastato anche perdere per 4-1 per conservare la quarta posizione utile per la post season. Ora dovrà sfidare la capolista Brunetti Castel Goffredo nella semifinale in gara secca. Ma torniamo al match pareggiato con Sudtirol. Si è partiti con un singolare tiratissimo, nel quale la polacca Magdalena Sikorska ha avuto la meglio alla "bella" sull’ucraina Solomiya Brateyko, rimontando da 1-2 a 3-2. Giorgia Piccolin nel derby azzurro ha battuto per 3-0 senza giocare l’infortunata Gaia Monfardini, portando il secondo punto alle pratesi. Nel terzo match è tornato a esserci equilibrio e Debora Vivarelli e Chiara Colantoni si sono spartite i primi due parziali, poi la caldarese si è imposta per 3-1 sull’atleta del Ciatt. Brateyko è stata protagonista di una maratona anche contro Piccolin, si è trovata in svantaggio per 2-1 ed è risalita regalando il pareggio momentaneo a SudTirol. Combattuto il match tra Sikorska e Vivarelli, con l’atleta ospite ha prevalso di misura per 3-1. Il successo senza colpo ferire di Colantoni su Monfardini ha fatto calare il sipario sul confronto terminato con 3-3. La classifica finale vede TT Castel Goffredo con 20 punti, TT Südtirol a 13, Quattro Mori a 10, Ciatt Prato a 8, Muravera Tennistavolo a 7 e Tennistavolo Norbello a 0.

L.M.