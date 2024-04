Il Circolo a Trissino. Quinto posto da difendere

Torna il massimo campionato di hockey per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox, di scena oggi alle 18 sulla pista del Trissino campione d’Italia. I ragazzi di Michele Achilli, che sono reduci da due straordinarie affermazioni, sul campo del Wasken Lodi e in casa contro il Sandrigo, proveranno a rendere la vita difficile a una formazione che sta lottando testa a testa con il Forte dei Marmi per la vittoria della regular season. I biancorossi, che dovranno fare ancora meno di Mario Rodriguez, che rientrerà a Grosseto giovedì prossimo, hanno già in tasca il pass per i quarti di finale e proveranno negli ultimi 100 minuti di campionato a conservare il quinto posto.

"Il nostro obiettivo – dice il coach Michele Achilli – sarà innanzitutto quello di non sfigurare. Scenderemo in campo a Trissino tranquilli, consapevoli che sarà difficilissimo conservare il quinto posto e che non farà alcuna differenza affrontare nei quarti di finale Follonica o Sarzana, visto che in entrambi i casi gara sarebbe in trasferta". "Cercheremo di giocare sereni – aggiunge Achilli –. Abbiamo vinto quattro delle ultime cinque partite e quindi il morale è quello giusto. I ragazzi si stanno preparando bene e hanno recuperato la necessaria serenità. Diciamo che il nostro lavoro è finalizzato all’obiettivo di essere protagonisti nei playoff". Convocati: Català, Sassetti; Saavedra, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.