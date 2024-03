Il Circolo Tennis di Massa eliminato al Trofeo di Nonantola

Si chiude in semifinale l’avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda nel Trofeo Città di Nonantola maschile, tradizionale competizione regionale indoor a squadre riservata a giocatori di classifica massima 3.4. Dopo aver superato la prima fase a gironi partita a fine gennaio (erano 81 le compagini al via), chiudendo al primo posto a punteggio pieno il girone 14, il team capitanato dal maestro Matteo Versari si è fatto largo nel tabellone ad eliminazione diretta. I portacolori del club romagnolo (Davide Casadio, l’under 16 Jacopo Liverani, Lorenzo Ossani, Giovanni Zardi, tutti classificati 3.4, e i 4.1 Sergio Antonio Geminiani ed Enrico Folli) hanno esordito vincendo 2-1 sui campi del Tc Nettuno Bologna, negli ottavi hanno superato con identico punteggio il Circolo Equitazione Reggio Emilia, poi nei quarti sempre all’Oremplast Tennis Arena hanno sconfitto per 3-0 il Ct Pavullo, prima di cedere per 2-1 nella trasferta a Castelnovo ne’ Monti al Ct Appennino Reggiano nel match che valeva l’accesso alla finale.