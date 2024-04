Il club undicesimo nella classifica del campionato di serie C. Corallo, Maffii agguanta l’argento

Sofia Maffii, Tamara Mati, Sara Maffi e Clarissa Paoletti dell’Asd Corallo sono state premiate come "atlete dell’anno 2023", dal sindaco di Montemurlo Simone Calamai e dall’assessore allo sport Valentina Vespi. Una premiazione concretizzatasi a margine della re-inaugurazione del palazzetto dello sport di Oste, messo a dura prova dall’alluvione. E che il club ha festeggiato cogliendo l’undicesimo posto complessivo nella classifica del campionato di Serie C 2024 di ginnastica ritmica, con la terza prova della zona tecnica Toscana – Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta andata in archivio di recente a Viareggio. Il miglior risultato individuale è stato ottenuto dal capitano Sara Maffii, la quale ha fatto registrare il secondo miglior punteggio alle clavette. Buone anche le prestazioni di Aurora Cangioli, Sofia Maffii e Cecilia Bassilichi. "Siamo estremamente soddisfatti – ha commentato la responsabile Patrizia Iovine – il gruppo è cresciuto in compattezza ed è sempre più competitivo".

Giovanni Fiorentino