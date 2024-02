Il compleanno della storica società di lotta di San Frediano. La ’Sempre Avanti’ per altri 120 anni

La Sempre Avanti Juventus 1904 compie 120 anni e festeggia nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio gremita di atleti, appassionati e sostenitori, alla presenza di numerose personalità. La storica società fiorentina del rione di San Frediano, con sede alla palestra Nidiaci di via della Chiesa, ha un illustre passato e svolge attività nella lotta libera, lotta greco romana, lotta femminile, pugilato, ginnastica artistica e altre discipline affiliate alla Fijlkam e alla Federazione Ginnastica Italiana.

"Festeggiare il 120° anno di attività significa aver lavorato bene, con passione vera per lo sport e per i giovani e, soprattutto, su solide radici", ha detto l’assessore Cosimo Guccione. "Teniamo in alto il nome di Firenze - le parole del presidente Filippo Pananti - in tante discipline e il nostro impegno maggiore è lavorare per i giovani e portare avanti la tradizione. Un compleanno fantastico che rimarrà nel cuore di ognuno di noi. Ringrazio l’assessore Guccione e il Comune per aver ufficializzato l’impegno per i lavori per la realizzazione degli spogliatoi femminili che contribuiranno alla crescita dell’impianto Nidiaci".

Questi i premiati di maggiore rilevanza: Luigi Caldarelli, vincitore di 11 titoli Italiani di Lotta; Martina Prata, campionessa italiana di lotta femminile 2013; Isabella Guccini campionessa Italiana di lotta femminile categoria ragazzi; Massimo Aresti campione italiano Master di lotta e factotum della palestra; Ivan Pieri decano della società dal 1963; Leonardo Naldini campione italiano master e allenatore. Infine il pittore Skim ha donato un quadro alla società e sono stati proiettati filmati di rilievo con parole di stima e simpatia sulla società da parte di Leonardo Pieraccioni, Piero Pelù e l’ex viola Torricelli.

Consiglio direttivo della Sempre Avanti Juventus 1904: presidente Filippo Pananti, vicepresidenti Andrea Tedesco e Gianluca Coli. Consiglieri: Francesca Coli, Manuela Mazzoni, Leonardo Naldini, Marco Scalia, Laura Mazzoni, Massimo Aresti, Andrea Corti, Cristiano Mazzoni. Sindaci revisori Vittorio Francois, Jacopo Pattarino e Fulvio Giraldi. Presidente onorario Leonardo Cherubini.